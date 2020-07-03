Москва, , 12:50 — REGNUM Российское государство страдает «социальным аутизмом» — то есть не обращает внимания мнение и поведение людей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, как в России будет развиваться ситуация с безработицей.

«В июле и августе у людей хорошее настроение. Кто-то рыбку ловит, кто-то копается на огороде. Поэтому ситуация в целом будет терпимая, — сказал Делягин. — А вот осенью народ осознает, что ситуация стала неприемлемой. Наше государство страдает социальным аутизмом — то есть не обращает внимания на мнение и поведение людей. Когда людям станет невыносимо, и они начнут кричать, государство не будет их слышать и не будет на них реагировать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда, с 1 апреля по 20 июня в России без работы остались свыше 3,5 млн человек.

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