Москва, 3 июля 2020, 12:50 — REGNUM Российское государство страдает «социальным аутизмом» — то есть не обращает внимания мнение и поведение людей, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя то, как в России будет развиваться ситуация с безработицей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда, с 1 апреля по 20 июня в России без работы остались свыше 3,5 млн человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Делягин рассказал, сколько безработных не заметил Минтруд РФ