Москва, 3 июля 2020, 12:47 — REGNUM Доработанный национальный план по восстановлению экономики обсудит президент России Владимир Путин с членами правительства, сообщил 3 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, анализ документа продолжается, и соответствующее обсуждение планируется в ближайшее время. Представитель Кремля добавил, что правительство работает над воплощением плана, так как ситуация «не терпит промедления».
Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня правительство направило президенту России Владимиру Путину доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.
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