Москва, , 12:40 — REGNUM В «Единой России» считают необходимым создавать для самозанятых дополнительные возможности для развития, которые касаются как кредитования, так и обучения, а также условия для расширения клиентской базы через цифровые платформы

«С 1 июля всем регионам предоставлено право установления специального налогового режима для самозанятых граждан — налога на профессиональный доход. Создавая понятные и приемлемые условия труда, государство дает возможность россиянам работать спокойно, не боясь последствий нелегальной деятельности», — отметил секретарь Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Также он считает необходимым расширять перечень мер поддержки самозанятых.

«Это касается и возможности кредитования, дополнительного профессионального обучения. Нужно создавать условия для расширения клиентской базы, в том числе через цифровые платформы, которые сегодня активно растут. Как раз в этой области совсем недавно Президентом дан целый ряд поручений по поддержке ИТ-компаний», — сказал Андрей Турчак, добавив, что режим самозанятости уже позволил 750 тыс. россиян в 23 регионах открыто вести свою профессиональную деятельность в комфортных условиях.

Он напомнил, что государство не оставило в трудной ситуации самозанятых в период пандемии коронавируса.

«Выйдя из тени, они начали получать поддержку: в полном размере вернули уплаченные в 2019 году налоги, с 1 июня официально зарегистрированным самозанятым начислен так называемый «налоговый капитал» — дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей на платежи в этом году. Также отдельные банки готовы предоставлять кредитные продукты для развития своего дела», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».