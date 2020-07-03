Вашингтон, , 12:38 — REGNUM На площадке американского интернет-аукциона eBay продается автоцикл Pulse Autocycle 1988 года выпуска. Информация о транспортном средстве размещена на сайте компании.

Данный автоцикл был создан конструктором Джимом Беде. Автотранспортное средство представляет собой гибрид мотоцикла и автомобиля. Pulse Autocycle имеет два посадочных места, которые расположены друг за другом. Корпус автоцикла изготовлен из стекловолокна.

Также автоцикл оснащён крыльями, под которыми установлены колёса, предназначенные для сохранения равновесия. Однако крылья при этом имеют декоративную функцию.

В движение Pulse Autocycle приводит 94-сильный двигатель Honda Goldwing рабочим объёмом 1,2 литра, который сочетается с 5-позиционной «механикой».

Начальная стоимость автобайка равна 27,8 тыс. долларов (около 2 млн руб.).

Ранее на онлайн-аукционе Bring a trailer был выставлен уникальный японский пикап Toyota Tundra, выполненный в стиле «апокалипсис».

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