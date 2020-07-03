Москва, , 12:32 — REGNUM Официальная статистика РФ не учитывает масштабы роста безработицы в теневом секторе занятости, уверен экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Минтруда РФ, согласно которым с 1 апреля по 20 июня в РФ было уволено свыше 3,5 млн человек. Причём больше всего уволенных в Москве и в Санкт-Петербурге.

«Эти 3,5 млн мне представляется вполне адекватной величиной, — сказал Делягин. — Почему? Во-первых, у нас не учитывается теневая занятость в официальных данных. Сколько людей потеряли работу в теневой сфере, мы просто не знаем. Кроме того, не учитываются те, кого отправили в отпуск без сохранения содержания, а также те, кто был переведён на сокращённую рабочую неделю и сокращённый рабочий день. Не входят в статистику также и те, с кем просто договорились без оформления. Очень важная сфера, которая не учитывается, это индивидуальные предприниматели и самозанятые. Когда у этих людей рушится бизнес, они никого не увольняют, а просто закрываются. По ним тоже нет данных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, с 1 апреля по 20 июня в стране было уволено свыше 3,5 млн человек. Больше всего потерявших свои рабочие места в Москве и Санкт-Петербурге — 585,8 тыс. и 256,3 тыс. человек соответственно. На третьем месте по количеству уволенных — Московская область (186,4 тыс. человек).

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