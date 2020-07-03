Москва, 3 июля 2020, 12:32 — REGNUM Официальная статистика РФ не учитывает масштабы роста безработицы в теневом секторе занятости, уверен экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Минтруда РФ, согласно которым с 1 апреля по 20 июня в РФ было уволено свыше 3,5 млн человек. Причём больше всего уволенных в Москве и в Санкт-Петербурге.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, с 1 апреля по 20 июня в стране было уволено свыше 3,5 млн человек. Больше всего потерявших свои рабочие места в Москве и Санкт-Петербурге — 585,8 тыс. и 256,3 тыс. человек соответственно. На третьем месте по количеству уволенных — Московская область (186,4 тыс. человек).
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