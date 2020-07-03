Москва, , 12:33 — REGNUM Падение в России инвестиций в недвижимость до показателей 12-летней давности связано с сокращением доходов от подобных вложений. Об этом 3 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Цена и спрос на недвижимость гораздо ближе к макроэкономике, чем кажется на первый взгляд. Исследования показывают, что цена активов, в первую очередь недвижимости и фондового рынка, зависят сильнее всего от номинального ВВП, сообщил экономист.

«В начале нулевых мы видели высокие темпы роста номинального ВВП. Во-первых, инфляция была выше 10%, а, во-вторых, темпы роста ВВП были в среднем 7%. Недвижимость в рублях с 2000 до 2008 года подорожала в 9 раз. Для сравнения, с 2010 по 2020 год квадратный метр жилой недвижимости в Москве подорожал на 34%, а инфляция составила 91%. Получается, недвижимость в реальном выражении за 10 лет подешевела на почти 30%», — сказал Манкевич.

При этом в ближайшие годы инфляция будет низкой, а для высокого роста ВВП нет предпосылок, поэтому и цены на недвижимость будут расти медленно и, вероятно, ниже инфляции. То есть любой инвестиционный консультант поставил бы для недвижимости рекомендацию: ниже рынка, и был бы прав, считает эксперт.

«Рынок стал жить за счет государства, во всяком случае в Москве. Последние крупные сделки — это программа реновации, переезд Минпромторга, Минэконома и Минцифры в «Москва-Сити», достройка проблемных ЖК за счет города. Самые крупные стройки последних лет — это Сочи-2014 и ЧМ-2018. Даже ВЭБ в лице ДОМ. РФ вышел на рынок арендного жилья и стал финансировать строительство новых «доходных» домов. Это другое следствие структурного кризиса — снижение частного спроса и замещение частных денег государственными», — подытожил Манкевич.

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