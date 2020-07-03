Краснодар, , 12:22 — REGNUM Перебои в подаче электроэнергии могут наблюдаться в Краснодаре из-за аномальной жары, сообщили 3 июля в пресс-службе администрации города.

«Причиной падения напряжения в сети могут стать пиковые нагрузки на системы электроснабжения из-за высоких температур. Как правило, жаркая погода в краевом центре приводит к увеличению энергопотребления на 40−60%. Также энергетики при необходимости перераспределяют нагрузки, что тоже может повлиять на снижение напряжения в сети. Такие переключения позволяют не допустить серьезных сбоев в работе энергосистемы Краснодара», — прокомментировал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко.

Отметим, что с начала июля в краевой столице уже регистрировалось несколько крупных отключений электроснабжения — так, вечером 2 июля без света остались около трёх тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−5 июля на территории Краснодарского края, в том числе Краснодара, ожидается жара до +39 градусов.

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