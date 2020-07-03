Москва, , 12:22 — REGNUM Максимальное за 12 лет падение инвестиций в российскую недвижимость было ожидаемо на фоне экономического кризиса. Об этом 3 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Минимум за 12 лет неудивителен, текущий кризис самый глубокий с 2008 и, вероятно, с 1998 года. Мы видим несколько сопряженных тенденций: структурный кризис российской экономики, циклический мировой кризис, а также смену ценностей в отношении недвижимости», — сказал Манкевич.

Глава РАСПП отметил, что с 2013 года российская экономика переживает структурный кризис. По его мнению, Россия столкнулась с «ловушкой среднего дохода», когда предыдущие драйверы экономического роста в виде низкой базы, девальвации рубля, недозагруженных советских мощностей, низкой стоимости труда и высокой квалификации кадров исчерпали себя. Это стало одной из причин падения инвестиций в недвижимость.

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