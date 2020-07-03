Тбилиси, , 12:09 — REGNUM Правительство Грузии обеспечит «дешевую» доставку эмигрантов, желающих вернуться на родину, и с этой целью проводит переговоры не только с грузинским авиаперевозчиком, но и с рядом зарубежных авиакомпаний. По поручению премьер-министра Грузии, соответствующий график чартерных «дешевых» рейсов министерство экономики и устойчивого развития и Агентство гражданской авиации должны представить в понедельник, 6 июля.

Эти рейсы не будут бесплатными для пассажиров, но и цены на них не будут такими высокими, которыми в последний период часто возмущаются пассажиры авиакомпании «Georgian Airways». По заявлению премьер-министра, цены на билеты для эмигрантов не должны превышать 200 евро.

Решение о возобновлении регулярного авиасообщения правительство Грузии примет исходя из ситуации в других странах, а до этого будут продолжаться чартерные авиарейсы в различных направлениях, на которые у граждан имеется спрос.

Пассажиры, которые воспользовались рейсами грузинской авиакомпании, жаловались, что вместо обещанных 199 евро им приходилось заплатить за билеты в два, а то и в три раза больше.

В период пандемии по договоренности с правительством Грузии чартерные рейсы в основном выполняла авиакомпания «Georgian Airways».