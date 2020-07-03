Котельнич, Кировская область, , 11:59 — REGNUM Арбитраж Кировской области удовлетворил иск челябинского ООО «Троицкий гортоп» и признал банкротом муниципальное унитарное предприятие «Компания котельных и тепловых сетей города Котельнича», открыв конкурсное производство. Последний этап процедуры несостоятельности продлится до 24 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Конкурсным управляющим назначен бывший временный управляющий, который руководил процедурой наблюдения, — Владимир Баязов из Удмуртии. Ежемесячное денежное вознаграждение конкурсного управляющего составит 40 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждён администрацией города в июле 2009 года. Ведёт деятельность в сфере производства пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

С 26 декабря 2019 года МУП находился под наблюдением. Сумма долга перед истцом составила 5,78 млн рублей — это задолженность по муниципальному контракту на поставку каменного угля.

Напомним, налоговая служба в августе 2019 года также обращалась с банкротным иском к МУП «Гостиничный комплекс города Котельнича». Основанием послужила задолженность в размере 1,28 млн рублей.