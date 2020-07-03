Москва, , 11:55 — REGNUM За первую половину 2020 года произошло уже достаточно много событий, повлиявших на ожидания российских потребителей, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя повышение желаемого среднего дохода семьи.

«Повышение желаемого размера семейного дохода является вполне объяснимым явлением, учитывая девальвацию рубля по отношению к доллару и евро в феврале месяце, а впоследствии и распространение коронавируса.

Тем самым, очевидным становится подорожание некоторых видов продуктов питания. Более того, самоизоляция повлияла и на привычки людей, включая в меньшей степени потребление продуктов питания, но возросший интерес к дополнительным занятиям в области повышения своей квалификации, а также другим увлечениям с возможностью посещения онлайн-курсов.

Таким образом, то, что постоянно откладывалось из-за нехватки времени ранее, стало возможным в самоизоляционный период времени.

Еще одним мотивом в необходимости дополнительных средств стало переоборудование своих летних дач или и вовсе покупка участка для дальнейшего строительства небольшого дома в случае возникновения очередной необходимости в самоизоляции в будущем.

Все это требует дополнительных средств и гораздо больших, чем 80−90 тыс рублей в месяц на семью», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса в июле 2020 года российской семье из трех человек нужно 85,7 тыс. руб. в месяц. Это на 7,7 тыс. руб., или 9,9%, больше, чем годом ранее.

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