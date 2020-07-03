Москва, , 11:48 — REGNUM Безработица в России будет снижаться очень медленно, как и восстановление российской экономики, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Многое зависит от развития общей макроэкономической ситуации в России. С моей точки зрения, здесь перспективы не очень оптимистичные, так как российская экономика в целом отличается вялостью и слишком сильной зависимостью от цен на углеводородное сырьё на мировых рынках, — сказал Кудюкин. — Поэтому её восстановление будет достаточно медленным, и рабочие места будут создаваться в основном в теневой зоне. То есть там, где права работников гарантированы гораздо меньше. Где их проще и набирать, и увольнять. А в ситуации выросшей безработицы люди, конечно, будут сейчас соглашаться на любые условия. Безработица будет рассасываться очень медленно».

А официальная занятость, как пояснил Кудюкин, будет стагнировать или расти очень малыми темпами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудюкин отметил, что в России большая часть работодателей не успели воспользоваться теми льготами, что обещало им государство.

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