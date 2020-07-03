Пекин, , 11:48 — REGNUM Золотые слитки массой 83 тонны китайской компании по переработке золота Wuhan Kingold Jewelry оказались поддельными, сообщает агентство Caixin.

По данным агентства, слитки изготовлены из медного сплава и сверху покрыты золотом. Компания привлекла кредиты на сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд), а в залог банка оставила эти слитки.

Отмечается, что 83 тонны золота эквивалентны 22% годового производства в Китае и 4% всего запаса этого драгоценного металла. В начале июня кредиторы подали против Kingold в суд и потребовали от государственной страховой компании PICC Property and Casualty возместить убытки.

Wuhan Kingold Jewelry считается крупнейшим переработчиком золота в Центральном Китае. Ранее фабрика принадлежала государству и управлялась Народно-освободительной армией Китая в лице генерала Цзя Чжихуна. С 2002 года предприятие преобразовано в акционерное общество.