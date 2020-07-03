Москва, 3 июля 2020, 11:43 — REGNUM Информацию о росте среднего желаемого уровня дохода семьи (опрос холдинг «Ромир», который цитирует РБК) корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на исследование холдинга Ромир отмечал, что в июне 2020 года в среднем российская семья из трех человек, где работают двое взрослых, хотела бы иметь ежемесячный доход в размере 85,7 тыс. рублей. Хотя ещё в мае аппетиты были скромнее.
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