Москва, , 11:43 — REGNUM Информацию о росте среднего желаемого уровня дохода семьи (опрос холдинг «Ромир», который цитирует РБК) корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко:

«Желание граждан России получать зарплату более 85 тысяч рублей вполне оправданно. Постоянный рост цен, повышение инфляции, недавний скачок курса доллара и евро, а также неожиданно введенный режим самоизоляции и, как следствие, полная либо частичная потеря заработка вызывают у населения естественное желание зарабатывать больше. При этом могу предположить, что многие хотели бы не только обеспечить достойный уровень жизни, но и накопить средства так сказать «на черный день».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РБК со ссылкой на исследование холдинга Ромир отмечал, что в июне 2020 года в среднем российская семья из трех человек, где работают двое взрослых, хотела бы иметь ежемесячный доход в размере 85,7 тыс. рублей. Хотя ещё в мае аппетиты были скромнее.

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