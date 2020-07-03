Москва, , 11:42 — REGNUM В период пандемии российских работников принуждали увольняться по собственному желанию, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Минтруда РФ о том, что в России с 1 апреля по 20 июня было уволено свыше 3,5 млн человек.

«Эти цифры выглядят достаточно реалистичными, — сказал Кудюкин. — Значительная часть работодателей не смогли воспользоваться теми льготами, которые обещало государство. Эти меры просто запоздали. И работников увольняли очень часто в обход законодательства, принуждая к увольнениям по собственному желанию. Именно принуждая. Уволить по закону у нас довольно сложно, особенно в короткий срок. Если это сокращение, то там надо как минимум за два месяца предупреждать работника. Есть способы, которые дают возможность уволить быстрее. Но, к счастью, не все работодатели об этом знают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») предположил, что в ближайшем будущем ситуация на российском рынке труда начнёт постепенно улучшаться.

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