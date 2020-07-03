Москва, 3 июля 2020, 11:42 — REGNUM В период пандемии российских работников принуждали увольняться по собственному желанию, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Минтруда РФ о том, что в России с 1 апреля по 20 июня было уволено свыше 3,5 млн человек.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») предположил, что в ближайшем будущем ситуация на российском рынке труда начнёт постепенно улучшаться.
Читайте ранее в этом сюжете: В РФ ждут постепенного оживления на рынке труда и снижения безработицы
Читайте развитие сюжета: Официальная занятость в РФ будет стагнировать, а «теневая» расти – прогноз