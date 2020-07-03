Абуджа, , 11:44 — REGNUM Министр воздушных перевозок Нигерии Хади Сирика заявил, что внутреннее авиасообщение будет возобновлено с 8 июля в рамках постепенного снятия мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса в западноафриканской стране. Об этом Сирика написал на своей странице в Твиттере.

Сирика отметил, что аэропорты Лагоса и Абуджи будут функционировать в обычном режиме, начиная с 8 июля. Он добавил, что аэропорте в Кано и Порт-Харкорте будут открыты 11 и 15 июля соответственно.

Министр подчеркнул, что международное авиасообщение будет по-прежнему запрещено.

Напомним, что воздушное пространство Нигерии было закрыто в марте 2020 года для борьбы с распространением коронавируса.

К настоящему моменту в стране выявили 26 484 случая заражения коронавирусом, при этом 603 пациента скончались.