Великий Новгород, , 11:37 — REGNUM Андрей Майоров, финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г., — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — возглавил Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.

Андрей Майоров назначен Министром цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Андрей Майоров окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «инженер в области организации и безопасности движения». Трудовую деятельность начал в 2008 году. С 2008 по 2014 годы работал в различных коммерческих структурах, с 2014 по 2019 годы — в СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга», где прошёл путь от главного специалиста до начальника управления. В сентябре 2019 года был приглашен на должность заместителя министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области.

В апреле губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, согласно которому с 1 июля 2020 года министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития преобразуется в два министерства: министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий и министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области. Возглавить Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области было предложено Андрею Майорову.

В новой должности Андрей Майоров будет курировать цифровую трансформацию Новгородской области в рамках реализации ведомственных федеральных программ цифровой трансформации, а также отвечать за реализацию национальной программы «Цифровая экономика», работая над такими проектами, как: «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

«Планов у меня много, в первую очередь доказать и себе, и другим, что можно добиться серьёзных успехов в цифровизации с небольшим бюджетом. Моя ближайшая цель — попасть в 20-ку итогового рейтинга регионов по цифровому развитию и в первую пятёрку по отношению места в рейтинге к затратам на информационные технологии», — рассказал министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Андрей Майоров.

Андрей Майоров принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в 2018—2019 гг. и вошел в топ-300 лучших управленцев страны по итогам второго сезона конкурса.