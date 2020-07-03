Уфа, , 11:27 — REGNUM Мобильное приложение для оплаты вывоза мусора запускают в Башкирии. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, жители Октябрьского, Давлеканово, Туймазов, Белебея и десяти близлежащих районов, которые обслуживаются региональным оператором «Экология Т», смогут воспользоваться новым способом оплаты за вывоз мусора.

Отмечается, что приложение было разработано для удобства жителей. В настоящее время они могут узнать о платежах и начислениях только в «личном кабинете» на сайте регоператора. Но с 10 июля жители этих районов смогут скачать через Appstore или Play Market мобильное приложение «Экология Т». С этого момента они смогут оплачивать услуги со смартфона или иного гаджета.

Войти в приложение можно будет по номеру лицевого счета. Отмечается, что данная работа идет в рамках реализации федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО» национального проекта «Экология».

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