Москва, , 11:13 — REGNUM Оптовая цена на топливо АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже накануне обновила максимумы — четвертый день подряд, ‑ и достигла отметки 58,4 тыс. руб. за тонну, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Обычно потребитель нервничает, увидев подобные новости — он ожидает, что цены вырастут и в рознице тоже. Что ж, для этого есть основания.

Рано или поздно розничные продавцы топлива на АЗС начнут поднимать цены вслед за ростом оптовых котировок, перекладывая, таким образом, финансовую нагрузку на плечи потребителя.

При этом отлично видно, что цены на бензин и дизель в России почти не зависят от мировых цен на нефть: при дешевой нефти бензин в РФ такой же дорогой, как и при обратной ситуации. 2/3 цены за литр в рознице — это налоги, сборы, акцизы, которые идут в бюджет, и доля самой нефти здесь незначительная.

Цены на бензин последний год зафиксированы при помощи демпфера — механизма, при котором государство компенсирует производителю вероятные убытки.

Стандартно считается, что рост цен на бензин на оптовом рынке влияет на розничные цены почти сразу, на дизель — действует с отсрочкой.

В целом по году рост розничных цен на бензин может составить 7−10%. Дешевый бензин — это пока не про Россию», — считает эксперт.

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