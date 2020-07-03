Москва, , 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год. Такую рекомендацию своим представителям в совете директоров авиакомпании дало правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Минфину, Минтрансу и Росимуществу рекомендовано «при подготовке проектов директив» для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям АО и порядку их выплаты по итогам деятельности за 2019 год не предусматривать выплату дивидендов за прошедший год.

Напомним, на выплату дивидендов за 2018 год «Аэрофлот» направил 2,86 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация приняла решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки трём компаниями, которые входят в группу «Аэрофлот» — 7,89 млрд рублей получат ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора».

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Добавим, что в мае 2020 года группа «Аэрофлот» снизила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 94%. Всего за пять месяцев текущего года группа «Аэрофлот» перевезла 11,7 млн пассажиров, что на 47,8% ниже результата аналогичного периода 2019 года.

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