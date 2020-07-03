Москва, , 11:07 — REGNUM Так как российский бюджет будет насыщаться за счёт притока нефтедолларов, на рынке труда начнётся постепенное оживление, считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Минтруда о том, что в России с 1 апреля по 20 июня в Москве и Санкт-Петербурге было уволено 585,8 тыс. и 256,3 тыс. человек.

«Я думаю, что в значительной степени эти цифры отражают реальное положение дел, — сказал Шеин. — Причем именно по столицам. Дело в том, что в Москве и в Санкт-Петербурге очень низкая доля людей с неофициальной занятостью. В Москве таких практически нет. Если не считать иностранных рабочих и людей, которые приехали в Москву из регионов. В Санкт-Петербурге ситуация чуть-чуть сложнее. Но она приближена к столичной. Поэтому, когда по безработным было принято решение о введении пособий, люди, естественно, пошли на биржу. Дальше ситуация будет улучшаться. Во-первых, если по весне в рамках карантина был просто закрыт малый бизнес, то в дальнейшем эти запреты были ослаблены и даже сняты. Поэтому, естественно, определённое оживление будет иметь место».

Кроме того, как пояснил Шеин, есть и второй фактор.

«У нас крупнейшим заказчиком в России является государство. А государственные затраты зависят от стоимости нефти. И сейчас нефть ушла на отметку около 40 долларов за баррель. Соответственно, российский бюджет будет иметь некоторое насыщение», — пояснил Шеин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда, в РФ с 1 апреля по 20 июня было уволено свыше 3,5 млн человек.

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