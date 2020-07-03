Салехард, , 10:49 — REGNUM На Ямале появится Пуровский мост. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов на портале «Живём на Севере» из 10 вариантов выбрали, на их взгляд, самое подходящее название мосту через реку Пур — Пуровский мост.

Грандиозное строительство знаковой для Ямала переправы должно завершиться в конце 2020 года. Строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 года. Работы по возведению моста идут в круглосуточном режиме.

Напомним, мост через реку Пур — один из крупнейших проектов на Ямале, который реализуется на условиях государственно-частного партнёрства. Строит его ООО «Региональная инфраструктурная компания», аффилированная с АО «Мостострой-11», и Газпромбанк.

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