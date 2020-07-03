Оттава, , 10:47 — REGNUM Успех китайской технологической компании Huawei в области беспроводных сетей 5G мог быть достигнут благодаря хакерской атаке на канадскую компанию Nortel, пишет Натали Обико Пирсон в статье, вышедшей 1 июля в The Bloomberg.

В 2004 году в Китай с серверов канадской компании было направлено почти 800 различных электронных документов, содержащих широкий спектр сведений — от простых презентаций для встреч с клиентами до технической документации, которая представляла собой наиболее ценные данные Nortel.

Отправка документов, получателем которых оказалась подставная компания в Шанхае, осуществлялась от имени главного исполнительного директора компании Фрэнка Данна, уволенного за четыре дня до этого. Безусловно, за утечкой ценных данных стоял не сам Данн, а хакеры, которые похитили его пароль и пароли еще шестерых разработчиков оптических технологий.

По словам Брайана Шилдса, который был тогда старшим советником по системной безопасности и принимал участие в расследовании произошедшего, хакеры прошлись по данным «как пылесосом». Для компании эта хакерская атака и неспособность должным образом ответить на нее стали началом конца.

Хотя никто не знает, кто именно стоял за взломом, а также куда именно в Китае утекли украденные данные, Шилдс и многие другие эксперты, которые занимались расследованием этого дела, подозревают китайское правительство. Оно ослабило ключевого западного конкурента, поспособствовав успехам собственных технологических гигантов, вроде Huawei Technologies Co. В самой компании отвергают любые обвинения в свой адрес.

Тем не менее не подлежит сомнению то, что хакерская атака на Nortel сопровождалась еще одним ударом по компании со стороны Huawei — полностью законным и в каком-то смысле более сокрушительным. Когда у канадской компании начались проблемы, Huawei, пользовавшийся поддержкой официального Пекина, смог перехватить крупнейших клиентов Nortel, а также нанять бывших ее сотрудников, которые и обеспечили лидерство в области технологий 5G.

Напомним, китайская компания Huawei Technologies Co. официально объявлена структурой, представляющей угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.

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