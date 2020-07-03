Ташкент, , 10:43 — REGNUM Кредит в размере $95 млн выделит Узбекистану Всемирный банк, сообщает 3 июля издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Средства будут направлены на укрепление системы здравоохранения, покупку медицинского оборудования и инвентаря, а также на предоставление пособий малообеспеченным семьям и на пособия по безработице.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние три года Всемирный банк инвестировал в Узбекистан $4,4 млрд. Этот показатель вырос более чем вдвое. Инвестиционная программа включает 23 проекта.

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