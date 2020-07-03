Красноярск, , 10:35 — REGNUM Красноярское муниципальное предприятие (МП) «Школьный комбинат питания» могут признать банкротом из-за долга в 112 млн рублей. О заявлении на банкротство, которое поступило в Арбитражный суд от предприятия, 3 июля сообщает региональный портал Newslab.ru.

По информации журналистов портала, необходимость проведения процедуры банкротства в МП обосновывают тем, что производство продуктов питания на комбинате простаивает уже в течение двух месяцев. Из-за отсутствия денежного оборота без заработной платы остались 556 сотрудников. А долги перед кредиторами превысили 100 млн рублей.

«Причиной обращения в суд послужила более чем трёхмесячная задолженность предприятия перед кредиторами на сумму в размере 112 349 818 рублей», — прокомментировали в Арбитражном суде подачу заявления.

Решение о принятии заявления к производству или отказе будет принято судом в течение пяти дней.

Напомним, МП «Школьный комбинат питания» является преемником «Комбината школьного питания № 38», бывшего руководителя которого Виктора Бучеля в марте 2019 года задержали по подозрению в махинациях с ценами на продукцию. Экс-директор пока ещё существующего предприятия Алёна Ахвердиева также находится под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом 2019−2020 учебного года администрация Красноярска подтвердила, что в школах Красноярска средняя стоимость завтрака и обеда остаётся на уровне 2018 года — 70 и 100 рублей соответственно.

Питание для учащихся в 95 из 116 общеобразовательных учреждений города обеспечивает МП «Школьный комбинат питания», образованный после ряда реорганизаций городской системы школьного питания.

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