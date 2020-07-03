Владивосток, , 10:26 — REGNUM В Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики поступило 12 заявок от арктических инвесторов на получение инфраструктурной господдержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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На господдержку в виде субсидии на создание объектов инфраструктуры в размере 20% от объёма инвестиций могут рассчитывать предприятия инвестирующие в развитие Арктической зоны, создание новых рабочих мест. При этом объём инвестиций должен быть не менее 300 млн рублей.

Заявки на получение такой господдержки подали 12 компаний, которые готовы инвестировать в Арктическую зону более 232 млрд рублей, планируется создание 3,5 тыс. рабочих мест.

«Теперь президиум Госкомиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера — полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева примет решение по их господдержке», — сказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема глобального изменения климата слаба освещена в России и пока не относится к числу приоритетов государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях. По данным Гидрометцентра РФ на территории нашей страны изменение климата проходит в 2,5 раза быстрее, чем во всем мире, а в арктических регионах России — в 4,5 раза быстрее.