Москва, , 10:25 — REGNUM За два с половиной месяца в России без работы остались десятки тысяч российских граждан. По данным Минтруда РФ, с 1 апреля по 20 июня в стране было уволено свыше 3,5 млн человек. Больше всего потерявших свои рабочие места в Москве и Санкт-Петербурге. В двух российских столицах было уволено 585,8 тыс. и 256,3 тыс. человек соответственно. На третьем месте по количеству уволенных — Московская область (186,4 тыс. человек).

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Как пояснила директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина, в компаниях под сокращение попало около 20% персонала, то есть каждый пятый сотрудник, сообщает газета «Ведомости». При этом, в отличие от предыдущих экономических кризисов, большинство компаний пытались максимально сохранить персонал.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роструда, на сегодняшний день в России количество безработных граждан достигло 2,7 млн человек, что практически на 2 млн больше, чем было зарегистрировано в то же время в 2019 году.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что с 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза. По данным главы Минэкономики РФ Максима Решетникова, в «нерабочий период» в России было сокращено 680 тыс. человек.

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