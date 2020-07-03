Сеул, , 10:27 — REGNUM Южнокорейские компании лидируют на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на аналитический портал SNE Research.

Согласно опубликованным данным, в период с января по май текущего года поставки аккумуляторных батарей для электромобилей составили 32,5 ГВтч, что на 23,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что доля рынка южнокорейской компании LG Chem составила 24,2%, что позволило стать абсолютным лидером на мировом рынке. Другая южнокорейская компания Samsung SDI заняла четвертое место с долей рынка 6,4%, а компания SK Innovation — седьмое место (4,1%).

Общая доля трех южнокорейских компаний на мировом рынке составила 35,8%, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что второе место на рынке заняла китайская компания CATL с показателем 22,3%, третье — японская компания Panasonic — 21,4%.