Москва, , 10:23 — REGNUM Нефть неплохо подросла на торгах 2 июля наряду с рисковыми активами в целом, получив поддержку со стороны дальнейших признаков восстановления мировой экономики после кризиса пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«С другой стороны, дальнейший рост числа зараженных вирусом в отдельных штатах Америки и ряде других стран продолжает ограничивать бычий потенциал нефти и высокодоходных активов в целом.

Локальным фактором в пользу покупок фьючерсов послужила свежая статистика из США. В прошлом месяце в несельскохозяйственном секторе страны было создано почти 5 млн рабочих мест против прогноза в 3 млн. Более того, уровень безработицы снизился до 11,1% с 13,3%.

Так, очередные данные указали на то, что процесс восстановления экономики протекает быстрее, чем предполагалось, а значит, и потребление энергоносителей должно становиться все активнее, что напрямую влияет на настроения в сырьевом сегменте.

Сегодняшний отчет показал, что деловая активность в сфере услуг Китая вырос в июне до максимального за 10 лет уровня, добавив оптимизма на рынке.

С технической точки зрения Brent, которая 2 июля флиртовала с отметкой $43, расположилась немногим ниже этой отметки, но продолжает целиться на максимумы за ее пределами.

С начала сессии 3 июля фьючерсы торгуются практически без изменений, но имеют все шансы, а возобновление бычьего хода, по крайней мере, в ближайшей перспективе с оглядкой на общий позитив инвесторов на мировых фондовых площадках», — пояснил эксперт.

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