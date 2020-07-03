Москва, , 10:16 — REGNUM Экономика США находится в таком тяжёлом положении, в каком ей не доводилось бывать со времён Великой депрессии, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«В начале года у Трампа были гораздо более высокие рейтинги. Но то, как американская администрация вела борьбу с коронавирусом, не добавило Трампу популярности. Кроме того, сыграли свою роль расовые волнения. Существенно ухудшилось экономическое положение в США. Там 20 млн безработных. Ещё немало тех, кто потерял работу временно. Это уже такие цифры, которые являются худшими со времён Великой депрессии, — сказал Дзарасов. — И это объективно позиции Трампа подрывает и усиливает позиции Байдена. Но ни тот, ни другой кандидат не знают, что делать с американской экономикой. Вирус пройдёт, а мировой экономический кризис явно приобретает второе дыхание. В основе этого кризиса лежит усиление эксплуатации населения развивающихся стран, которая резко возросла с 1980—1990-х годов и достигла апогея в 2000-е годы. И эту проблему пока не удаётся разрешить».

Об этом, как полагает Дзарасов, красноречиво свидетельствует неспособность Трампа вернуть рабочие места из Китая обратно в США.

«Такое возвращение означало бы потерю рабочих мест и потерю прибылей. У Байдена шанс добиться успеха на этом направлении ещё меньше», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов отметил, что американские инвесторы невысоко оценивают шансы Байдена победить в борьбе за пост президента США.

Читайте ранее в этом сюжете: На рынке ценных бумаг США ждут победы Трампа, а не Байдена – экономист