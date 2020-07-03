Нур-Султан, , 10:15 — REGNUM Среднесуточная добыча нефти в Казахстане по итогам июня 2020 года составила 5,3 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

Данные приводятся без учета газового конденсата. В пересчете на баррели в июне добывалось по 1,297 млн баррелей в сутки. Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ выполнены на 105%, сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых трех месяцев 2020 года в Казахстане добыли 23,6 млн тонн нефти, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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