Москва, , 10:15 — REGNUM Окончание недели не сулит рублю значительных движений. 2 июля рубль несколько укрепился на фоне роста нефтяных цен с $41,70 до $43,20 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Рынок отыгрывает снижение запасов чёрного золота, улучшение настроений из-за отступлений первой волны пандемии, позитив от увеличения числа рабочих мест в США в июне.

Всё это в совокупности привело к снижению курса доллара к рублю с 71,30 до 70,60. Оптимизм инвесторов сохраняется и утром 3 июля, проявляясь в небольшом росте фондовых индексов на азиатских площадках.

Однако нефть почти не меняется в цене, на уровне в районе $43, что будет ограничивать позитивное воздействие на рубль 3 июля.

Сдерживает укрепление рубля и обсуждение в США новых антироссийских санкций в связи с подозрениями в финансировании Россией талибов в их действиях против американцев в Афганистане.

В течение дня не ожидается важной информации, способной сильно изменить курс валюты. Торги на финансовых рынках будут ограниченными из-за нерабочего дня в США — празднования Дня независимости.

Вероятный диапазон колебаний курса на 3 июля — 70,10 — 71,20 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль отыграл часть потерь