Москва, , 10:01 — REGNUM Шансы бывшего вице-президента Джозефа Байдена победить на выборах оцениваются ниже, чем шансы действующего главы Белого дома Дональда Трампа, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Политические аналитики рынка ценных бумаг (люди, которые сосредоточены на влиянии политических процессов на поведение инвесторов) высказывают такое мнение, что инвесторы очень озабочены тем, что произойдёт, — сказал Дзарасов. — В частных беседах они признаются, что шансы Байдена оцениваются ниже, чем шансы Трамп. Он слабый кандидат, так как не предлагает ничего, что не мог бы сделать и Трамп. Но в то же самое время были опубликованы результаты опроса избирателей, который показал, что 67% американцев, которые собираются голосовать или говорят, что будут голосовать за Байдена, признаются, что сделают это, дабы насолить Трампу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов объяснил, что экономику США ждёт мрачное будущее вне зависимости от того, кто победит на выборах президента Америки.

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