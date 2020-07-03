Чебоксары, , 09:59 — REGNUM В Чувашии в условиях пандемии стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам будут продлены ещё на два месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики.

Доплаты в настоящее время получают работники, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. По данным регионального минздрава, за четыре месяца медицинским работникам выплачено 365 млн рублей, при этом «президентские» выплаты продлены еще на два месяц — июль и август. Доплаты получают как медработники, которые лечат больных COVID-19, так и специалисты первичного звена, которые ведут амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом.

Стимулирующие выплаты получают также социальные работники. По информации минтруда, в Чувашии с 20 апреля в режиме изоляции находятся более 30 региональных организаций социального обслуживания. Работа там ведётся посменно, продолжительность каждой смены — две недели. За пять смен выплачено почти 55 млн рублей. Федеральная дополнительная поддержка соцработников продлевается еще на два месяца — до 15 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 июля (10:35 мск), в Чувашии подтверждено 5194 случая заражения коронавирусом, продолжает лечение 2221 пациент. С начала пандемии переболел COVID-19 2940 человек, скончались 33 пациента.