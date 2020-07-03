Калуга, , 10:52 — REGNUM В Калужской области 775 компаний и предпринимателей получили прямую финансовую поддержку из регионального бюджета, сообщает 3 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерства экономического развития области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, по программе «Оборотный капитал», реализуемой Фондом развития промышленности области, выданы два займа промышленным предприятиям-экспортерам на общую сумму 12 млн рублей. 16 муниципальным районам и городским округам выданы субсидии на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, что значительно поддержит около 70 субъектов малого бизнеса.

В рамках поддержки бизнеса из сфер деятельности, наиболее пострадавших от пандемии, по заявлениям налогоплательщиков к выплате за апрель из расчета один МРОТ на одного работника начислено 321,5 млн рублей, выплачено 320,8 млн рублей. Выплаты произведены на 26 тыс. 499 сотрудников. К выплате за май начислено 311,8 млн рублей, выплачено 304,1 млн рублей на 25 тыс. 559 сотрудников. 24 налогоплательщика подали заявление и получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов на сумму 36 млн 351 тыс. рублей.

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