Ташкент, , 09:56 — REGNUM Инвестиции Всемирного банка (ВБ) в Узбекистан увеличились более чем вдвое за последние три года (по состоянию на июнь 2020 года) — с 1,8 миллиардов долларов до 4,4 миллиардов долларов, говорится в поступившем в ИА REGNUMсообщении ВБ.

ВБ отмечает, что страновая программа Всемирного банка в Узбекистане стала второй по величине операцией банка в регионе Европы и Центральной Азии после Турции.

«В настоящее время программа включает 23 проекта, которые оказывают важную поддержку в осуществлении экономических реформ, а также развитии сельского хозяйства, здравоохранения, образования, систем водоснабжения и канализации, энергетики, транспорта, социальной защиты, городской и сельской инфраструктуры», говорится в сообщении.

Также отмечается, что учитывая беспрецедентные по масштабам социально-экономические последствия COVID-19 (коронавируса) в Узбекистане, за последние несколько месяцев Всемирный банк оказал дополнительную поддержку усилиям правительства по противодействию пандемии.

«Так, в апреле и мае текущего года страна получила экстренное финансирование на общую сумму 295 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на укрепление системы здравоохранения, приобретение жизненно важного медицинского оборудования, поддержку бедных и уязвимых слоев населения, пострадавших от экономических последствий пандемии, а также покрытие непредвиденных бюджетных расходов, связанных с реализацией срочных анти-кризисных мер», отмечает ВБ.

В сообщении подчеркивается, что в ближайшие месяцы первоочередной задачей Всемирного банка станет обеспечение дальнейшей максимально возможной поддержки усилиям правительства по смягчению последствий пандемии для граждан и экономики Узбекистана.