Париж, , 09:51 — REGNUM Посольство Индонезии в Париже в сотрудничестве с деловым движением Франции (MEDEF) способствуют продвижению иностранных инвестиций из Франции в Индонезию, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Индонезия приглашает бизнес-сообщество Франции использовать рыночные возможности.

В настоящее время стороны завершают разработку соглашения о сотрудничестве в области обороны и плана действий по активизации стратегического сотрудничества между Индонезией и Францией.

«С учетом того, что основное внимание уделяется поощрению сотрудничества в экономической сфере, ожидается, что соглашение откроет более широкие возможности для сотрудничества для французских и индонезийских деловых кругов», — заявил посол Индонезии во Франции Аррманата Насир.

Сотрудничество между двумя странами, которое продолжало развиваться во время пандемии, является отражением все более зрелых двусторонних отношений, которым в 2020 году исполнилось 70 лет.

Французские предприниматели проявляют большой интерес к инвестиционному потенциалу Индонезии.

Индонезия со своей стороны выразила готовность обеспечить безопасность и комфорт при инвестировании в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители министерств иностранных дел Индонезии и Японии обсудили укрепление стратегического партнерства между странами.

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