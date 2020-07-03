Ставрополь, , 09:49 — REGNUM Производство инженерных средств охраны территорий планирует запустить инвестор на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Невинномысске (Ставропольский край). Предприятие даст городу более 20 рабочих мест, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе главы региона.

«Проект российского разработчика комплексных систем безопасности компании «СТИЛ-СОФТ» предусматривает организацию нового производства инженерных средств охраны территорий. Ориентировочная капиталоемкость — 115 млн рублей», — сказано в сообщении.

Напомним, ТОСЭР «Невинномысск» была создана решением правительства РФ в 2018 году. В настоящее время на территории зарегистрировано 13 резидентов, которые подписали соглашения на 3,5 млрд рублей. Суммарно они планируют создать более 770 рабочих мест.

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