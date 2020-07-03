Пермь, , 09:41 — REGNUM В Пермском крае малый и средний бизнес в первом полугодии 2020 года заключил свыше 3,3 тыс. договоров на поставку продукции и услуг для крупного бизнеса на сумму в 20,4 млрд рублей. Участниками закупок стали 1 263 представителя малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Первый заместитель министра промышленности Пермского края Елена Дегтярева отметила, что крупные местные предприятия начали активно сотрудничать с региональным бизнесом, как с более гибким в части исполнения заказов, а также для частичного решения вопроса импортозамещения высокотехнологичной продукции при создании единого продукта. Крупный бизнес проявляет интерес к предприятиям, которые работают в сфере машиностроения, ремонтных работ для химической промышленности и металлургии.

«Несмотря на введенные ограничения, совместная работа малого и крупного бизнеса успешно развивается. В этом году мы видим положительную динамику как по количеству участников закупок, так и объемам этих закупок у крупных заказчиков, таких как НПО «Искра», «ОДК — Пермские моторы», «Газпром трансгаз Чайковский» и других», — сказала она.