Ставрополь, , 09:40 — REGNUM Фруктохранилище емкостью 30 тыс. тонн планирует построить инвестор на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Невинномысске (Ставропольский край). Проект оценивается в 4,6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе главы региона.

Новым резидентом ТОСЭР станет компания «Айдын Фрукт-Логистик». Предлагается, что реализация инвестпроекта позволит в два раза увеличить мощности хранения фруктов на Ставрополье.

«Планируется, что проект будет реализован с использованием технологий искусственного интеллекта обработки данных, которые позволят сохранить качественной продукцию местных производителей для ее реализации в межсезонье», — сказано в сообщении.

Напомним, ТОСЭР была создана в Невинномысске в 2018 году постановлением правительства РФ. Резиденты территории получают различные преференции, в том числе льготные налоговые условия и упрощенные административные процедуры.

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