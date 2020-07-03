Москва, , 09:44 — REGNUM Июньское ослабление связанных с коронавирусом ограничений почти не оживило денежные потоки в России. Население не спешило тратить, а предприятия — инвестировать, пишет 3 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России и мнения экспертов.

Динамика входящих платежей говорит о «возможном» оживлении экономической активности в отдельных отраслях, таких как розничная торговля, производство табака и напитков. В экспортных отраслях наблюдается наибольший спад.

«Прирост спроса на корпоративные банковские кредиты в мае упал до нуля», — отмечает издание.

Инвестиционные отрасли, скорее всего продержались благодаря спросу со стороны государства. Компании не собираются наращивать инвестиционную активность.

Об отсутствии оживления говорят и физические индикаторы. Снижается потребление электроэнергии, ухудшились показатели в производстве автотранспорта.

Материальное положение 64% домохозяйств в июне осталось прежним, для 32% оно стало хуже. У 27% работающих уменьшились зарплаты, у 41% семей нет сбережений.

Меры поддержки семей с детьми только сгладят влияние кризиса, но не вернут уровень материального положения, существовавший до кризиса, говорится в публикации.