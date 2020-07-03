Курган, , 09:17 — REGNUM В Курганской области к маю 2020 года регистрируемая безработица выросла в 1,9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального департамента экономического развития.

На конец мая 2020 года в органах службы занятости населения Курганской области состояли на учете 14 119 человек не занятых трудовой деятельностью. Это на 6 031 человека более показателя мая 2019 года.

В мае 2020 года в Зауралье на одну вакансию пришлось два безработных. Уровень регистрируемой безработицы на конец мая 2020 года составил 3,4% от численности рабочей силы.