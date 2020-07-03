Дакар, , 09:14 — REGNUM Страны Африки потеряли почти $55 млрд доходов в туристической сфере за три месяца из-за пандемии коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление комиссара Африканского союза (АС) по инфраструктуре и энергетике.

Амани Абу-Зейд сообщила на пресс-конференции, что экономические последствия карантинных мер и закрытия границ для сдерживания распространения вируса будут серьезными, при этом особенно сильно пострадает авиационная промышленность континента.

По ее словам, туризм составляет почти 10% ВВП стран Африки.

«У нас есть 24 миллиона африканских семей, чьи средства к существованию связаны с путешествиями и туризмом», — сказала Абу-Зейд, добавив, что спад наступил в тот год, когда в Африке ожидалось увеличение турпотока и авиарейсов.

«Удар очень тяжелый, и экономические потери и потери рабочих мест», — сказала Абу-Зейд.

Африканские авиакомпании столкнулись с падением выручки на 95%, то есть потеряли около $8 млрд, наряду с другими потерями, такими как ухудшение состояния активов, сказала она.

«Некоторые авиакомпании на континенте не смогут выжить после COVID-19», — сказала она, добавив, что удар пришелся на то время, когда некоторые авиакомпании находились на ранних стадиях развития, в то время как другие, такие как South African Airways, испытывали трудности еще до пандемии.

Абу-Зейд добавила, что более стабильные авиакомпании, такие как Ethiopian Airlines, используют возможность приобрести более мелкие авиакомпании континента, но вспышка коронавиурса положила конец плану АС по созданию единого африканского рынка авиаперевозок.

Региональный директор Международной организации гражданской авиации Проспер Зо'о Минто'о заявил на пресс-конференции, что африканским авиакомпаниям потребуется около 20 миллиардов долларов США для возобновления своей деятельности.