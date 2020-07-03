Москва, 3 июля 2020, 08:42 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) идет строительство шести станций метро Коммунарская линия. Все станции планируется ввести в эксплуатацию до 2023 года, сообщили в Стрйкомплексе.
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Новые станции метро улучшит транспортное обслуживание для сотен тысяч жителей Новой Москвы.
Коммунарская линия пройдет посередине участков Сокольнической и Калужско-рижской линий Московского метрополитена.
Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве за 5−6 лет планируется построить около 20 станций метрополитена.
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