Москва, , 08:42 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) идет строительство шести станций метро Коммунарская линия. Все станции планируется ввести в эксплуатацию до 2023 года, сообщили в Стрйкомплексе.

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Новые станции метро улучшит транспортное обслуживание для сотен тысяч жителей Новой Москвы.

Коммунарская линия пройдет посередине участков Сокольнической и Калужско-рижской линий Московского метрополитена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве за 5−6 лет планируется построить около 20 станций метрополитена.

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