Сеул, , 08:40 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц увеличились на $3,44 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, на конец июня валютные резервы страны составили $410,75 млрд

Эксперты отмечают, что в апреле показатель вырос на $3,77 млрд, в мае — на $3,33 млрд.

Ценные бумаги увеличились на $6,88 млрд, до $372,58 млрд, депозиты, напротив, сократились на $3,97 млрд, до $26,04 млрд, золото осталось на уровне $4,79 млрд.

По состоянию на конец мая Южная Корея занимает девятое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,1 трлн, на втором была Япония — $1,37 трлн, на третьем Швейцария — $912 млрд.

Валютный резерв — запас иностранной валюты, а также золота, которым располагают органы исполнительной власти или Центральный банк страны, предназначенный для платежей по международным расчетам и др. валютных операций, совершаемых в интересах экономического развития государства.