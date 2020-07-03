Москва, , 08:33 — REGNUM По итогам июня 2020 года российские автолюбители купили 13 373 новые машины Hyundai, что на 18% меньше, чем в июне годом ранее. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего с января по июнь нынешнего года российские дилеры Hyundai реализовали 63 852 автомобиля — на 27% меньше, чем год назад. Таким образом, Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автобрендов в РФ. При этом рыночная доля компании составила 10,2%.

Первое место среди моделей Hyundai в июне 2020 года занимает компактный кроссовер Creta — 6417 реализованных автомобилей. Это на 8% больше прошлогоднего уровня продаж.

Второе место в модельном рейтинге занимает седан Hyundai Solaris с результатом 3811 проданных авто. Здесь падение продаж составило 37%. Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Hyundai Tucson (1300 ед.; — 34%).

Четвёртое и пятое места занимают соответственно среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe (876 ед.; — 11%) и бизнес-седан Sonata (656 ед.; — 9%).

Напомним концерн Hyundai планирует построить в Санкт-Петербурге новый завод по производству автомобильных моторов Gamma I объемом 1,6 литра. На предприятии будут созданы более 500 новых рабочих мест.

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