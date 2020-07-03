Москва, , 08:19 — REGNUM По итогам торгов 2 июля нефть марки Brent подорожала на 1,92%, до $42,74 за баррель. Позитивные настроения на рынке нефти были обусловлены позитивным отчетом по занятости в США в июне, который отразил рост числа новых рабочих мест, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В США в июне в несельскохозяйственном секторе было создано 4,8 млн новых рабочих мест, тогда как ожидалось 3 млн. Кроме того, уровень безработицы снизился с 13,3% до 11,1%.

Также фактором поддержки цен является сокращение объема поставок со стороны ОПЕК. Саудовская Аравия пригрозила развязать ценовую войну, если члены соглашения ОПЕК+ не компенсируют объемы сокращений по добыче, обязательства по которым они не выполнили ранее. В первую очередь это относится к Анголе и Нигерии.

Сегодня, 3 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $42,83 (+0,23%). Покупатели продолжают двигаться вверх к уровню $45 за баррель.

Техническая картина для покупателей остается благоприятной. Единственное, что из-за выходного дня в США активность на рынке будет низкая.

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