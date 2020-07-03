Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам дня 2 июля российская валюта почти полностью отыграла потери, которые понесла 30 июня перед выходным днем 1 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль снизилась на 1,02%, до 70,55 руб., евро/рубль — на 0,84%, до 79,33 руб., фунт/рубль — на 0,35%, до 87,94 руб.

Рубль начал укрепляться против иностранных валют с открытия торгов на Мосбирже. Оптимизм участников внутреннего валютного рынка был обусловлен ростом фондовых индексов на фоне опубликованных новостей о прогрессе в разработке вакцины против коронавируса, повышением цен на нефть, а также хорошей статистикой из США.

Вышедшие 2 июля данные по американскому рынку труда оказались лучше ожиданий. Министерство труда США обнародовало статистику за июнь не 3 июля, а 2 июля, поскольку в пятницу в США выходной день из-за предстоящего 4 июля празднования Дня независимости.

Отчет по рынку труда порадовал участников рынка, так как основной показатель оказался выше прогнозной оценки. В США в июне в несельскохозяйственном секторе было создано 4.8 млн новых рабочих мест, тогда как ожидалось 3 млн. Кроме того, уровень безработицы снизился с 13.3% до 11.1%.

Президент США Дональд Трамп тоже решил заработать себе очков на отчете. Он заявил, что данные доказывают восстановление экономики США и дальнейшие отчеты тоже будут благоприятными.

Отчёт по занятости улучшил настроения на нефтяном рынке. По итогам дня нефть сорта Brent подорожала на 1,92%, до $42,74 за баррель.

Курс доллара протестировал минимум в области 70,20, но к вечеру вернулся к 70,60. Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $42,83 (+0,23%).

Учитывая, что многие рынки в США не работают, то внимание трейдеров будет приковано к динамике фьючерса на SP500 и цен на нефть. У параы доллар/ рубль появилась поддержка.

Читайте также: Подвижность рубля привлекает внимание