Санкт-Петербург, , 08:13 — REGNUM За первые шесть месяцев 2020 года завод Hyundai в Санкт-Петербурге собрал 88 тыс. автомобилей, снизив производство на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Причиной уменьшения продаж машин южнокорейской марки в отчётный период стала сложная эпидемиологическая и экономическая ситуация на авторынке.

На заводе компании в Петербурге собираются модели: Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X-Line.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2020 года российский завод Hyundai вывезли в страны ближнего зарубежья 8200 машин. Это на 17% больше, чем за январь-июнь прошлого года.

Напомним, в июле нынешнего года «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» будет работать в две производственные смены. Кроме того, завод будет работать в выходные дни.

Напомним также, что по данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае 2020 года в России было реализовано 6477 единиц Hyundai — на 57% меньше, чем год назад.

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