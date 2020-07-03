Оренбург, , 08:10 — REGNUM В Оренбургской области увеличен на 20% объем средств на поддержку конкурсных проектов НКО в сфере социальной защиты. В 2020 году социально ориентированные некоммерческие организации на реализацию проектов получат из регионального бюджета субсидии в общей сложности на 5,6 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

На социальную поддержку, реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов направят 1,6 млн рублей; на повышение качества и безопасности отдыха и оздоровления детей — 4 млн рублей.

Примечательно, что в 2020 году чиновники ввели новые критерии отбора конкурсных работ. Особое внимание уделяется показателям, характеризующим достижение заявленных целей, а за привлечение добровольцев начисляются дополнительные баллы. Кроме того, принято решение о расширении круга участников конкурса. Теперь господдержку могут получить НКО различных видов и типов, а не только общественные организации, как было ранее.